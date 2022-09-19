ПриватБанк відкрив доступ українцям до корисної можливості

Відтепер для клієнтів ПриватБанк спрощена процедура закупівлі військових бондів. Зробити це можна через сайт банка у пару кліків.





Ця послуга стала можливою для тих, хто готовий одразу придбати облігації не суму 50 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба банку. Покупку можна здійснити не лише з телефону, а й через смартгодинник. Головна умова — доступ до інтернету та наявність особистого кабінету на сайті.

Як придбати військові облігації через Приват 24

Військові облігації — це різновид цінних паперів, що є доступним лише під час воєнного стану. У такий спосіб громадяни можуть підтримати оборонну здатність країни, інвестувавши в неї власні кошти.

Фактично юридична чи фізична особа позичає гроші на період від 3 місяців до 1,3 року під проценти. Держава гарантує виплати від 9 до 16 %, якщо закупівля здійснювалась у національній валюті. Якщо бонди придбані за долари чи євро, можна отримати до 3,5 % річних. Для придбання ОВДП через сайт необхідно виконати наступні дії:

Увійти на сайт Приват 24 (можна навіть через смартфон). Перейти до розділу «Послуги» та обрати категорію «Цінні папери». Обрати ОВДП. Заповнити онлайн форму. Скористатися електронним підписом, щоб здійснити покупку.

Після цього буде відкрито спеціальний рахунок.

Раніше скористатися послугою могли лише ті, хто був готовий придбати облігації на суму від 100 тисяч гривень. Можливо у майбутньому цю можливість розширять, і придбати цінні папери можна буде ще на меншу суму. Також інвестувати гроші в ЗСУ можна через мобільний додаток ДіЯ.

Якщо людина не є клієнтом ПриватБанку, то може оформити там карту для виплат, а потім стати повноправним клієнтом та купувати облігації, а також користуватись всіма доступними сервісами.