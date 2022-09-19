ПриватБанк відкрив доступ українцям до корисної можливості
Відтепер для клієнтів ПриватБанк спрощена процедура закупівлі військових бондів. Зробити це можна через сайт банка у пару кліків.
Ця послуга стала можливою для тих, хто готовий одразу придбати облігації не суму 50 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба банку. Покупку можна здійснити не лише з телефону, а й через смартгодинник. Головна умова — доступ до інтернету та наявність особистого кабінету на сайті.
Як придбати військові облігації через Приват 24
Військові облігації — це різновид цінних паперів, що є доступним лише під час воєнного стану. У такий спосіб громадяни можуть підтримати оборонну здатність країни, інвестувавши в неї власні кошти.
Фактично юридична чи фізична особа позичає гроші на період від 3 місяців до 1,3 року під проценти. Держава гарантує виплати від 9 до 16 %, якщо закупівля здійснювалась у національній валюті. Якщо бонди придбані за долари чи євро, можна отримати до 3,5 % річних. Для придбання ОВДП через сайт необхідно виконати наступні дії:
- Увійти на сайт Приват 24 (можна навіть через смартфон).
- Перейти до розділу «Послуги» та обрати категорію «Цінні папери».
- Обрати ОВДП.
- Заповнити онлайн форму.
- Скористатися електронним підписом, щоб здійснити покупку.
Після цього буде відкрито спеціальний рахунок.
Раніше скористатися послугою могли лише ті, хто був готовий придбати облігації на суму від 100 тисяч гривень. Можливо у майбутньому цю можливість розширять, і придбати цінні папери можна буде ще на меншу суму. Також інвестувати гроші в ЗСУ можна через мобільний додаток ДіЯ.
Якщо людина не є клієнтом ПриватБанку, то може оформити там карту для виплат, а потім стати повноправним клієнтом та купувати облігації, а також користуватись всіма доступними сервісами.
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