Кому не слід ризикувати, а хто буде на розхват: гороскоп на суботу, 16 жовтня

В цю суботу з ранку і весь світловий день на нас будуть впливати легка і успішна 10-а Місячна доба – час ініціатив, нових планів і чоловічої енергетики. Чоловіки – надихайтеся і проявляв активність! Подумайте про те, щоб зробити цей день максимально корисним для Вашої родини. Жінки – благословіть своїх чоловіків і підтримуйте їх …





А ближче до вечора почнеться потужний і благодатний 11-й Місячний день, який буде сприяти всім знакам Зодіаку у всіх справах до самого завтрашнього недільного вечора.

Гороскоп на 16 жовтня для Овнів

Цей день буде насичений для Вас продуктивними справами і приємними сюрпризами.

Гороскоп на 16 жовтня для Тельців

Виберіть найважливіше для Вас напрямок на цей день і доведіть свої зусилля до вдалого завершення.

Гороскоп на 16 жовтня для Близнюків

Сьогодні можна просто відпочити і поспілкуватися в колі сім’ї. Це принесе Вам радість і зарядить Вас позитивом на тиждень вперед.

Гороскоп на 16 жовтня для Раків

Завдання на цю Місячну добу – закінчувати вже розпочате і не розпорошуватися на дрібниці.

Гороскоп на 16 жовтня для Левів

Якщо в цей день Ви зробите широкий жест, адресований Вашій половинці, це зміцнить і поліпшить Ваші відносини.

Гороскоп на 16 жовтня для Дів

Вам сьогодні потрібно бути “на виду”, Вас помітять і Ви отримаєте заслужену нагороду.

Гороскоп на 16 жовтня для Терезів

Символ цього дня – Фонтан. Він закликає Вас до сміливості і самостійності.

Гороскоп на 16 жовтня для Скорпіонів

Врахуйте в своїх планах – подорожі, розпочаті в ці Місячні добу, обов’язково закінчаться успішно.

Гороскоп на 16 жовтня для Стрільців

Події цього дня розставлять по своїх місцях всі «шахові фігури» у Вашому житті.

Гороскоп на 16 жовтня для Козерогів

Цієї суботи Ви будете затребувані і бажані. Розподіліть свої сили так, щоб все встигнути!

Гороскоп на 16 жовтня для Водоліїв

Сьогоднішній день буде для Вас вдалим, але непередбачуваним. Не ризикуйте – проявіть обережність!

Гороскоп на 16 жовтня для Риб

Розслабтеся, і ця благодатна Місячна доба дасть Вам все найкраще.

Не поспішайте з ранку давати волю своїм почуттям, особливо не дуже хорошим, і в перебігу дня настрій обов’язково покращиться.