Скільки треба зберігати квитанції за оплату комуналки: відповідь ДТЕК

Паперові рахунки більше не потрібно зберігати протягом тривалого часу через доступність онлайн-записів в особистих кабінетах користувачів. Таку точку зору поділяє Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК.

Ключові тези:

Коваленко розвінчав поширений міф про те, що споживачі повинні зберігати паперові рахунки до трьох років.

Історично рахунки за електроенергію для населення складалися з повідомлення та квитанції, яка поверталася після оплати для довідки. Наразі всі платіжні реквізити можна переглянути на онлайн-порталі “Ясно”, повідомив Коваленко у Фейсбуці.

Наявність паперового рахунку не є підтвердженням оплати послуг, для цього потрібна квитанція про сплату.

Цифрові рахунки мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Правила роздрібного ринку дозволяють виставляти рахунки в тому форматі, якому віддає перевагу клієнт.

Цифрові рахунки мають такі переваги:

негайний доступ до них

більш повна інформація в обліковому записі користувача.

Крім того, Коваленко підкреслює, що на сайті “Ясно” клієнти мають можливість відмовитися від паперових рахунків на користь цифрових рахунків. Наразі лише 123 000 клієнтів у Києві зробили це.