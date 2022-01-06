В «Дія» появилась функция, которая должна защитить украинцев от аферистов
Государственное приложение будет предупреждать, если на вас попытаются оформить кредит.
Приложение «Дія» продолжает расширять свой функционал. Первое обновление 2022 года поможет украинцам уберечься от банковских мошенников. С 4 января в государственном приложении появились push-уведомления, сообщающие о попытке взять кредит на имя пользователя. Более того, даже запрос на проверку вашей кредитной истории не пройдет незамеченным.
Принцип работы такого предупреждения очень прост. Если вы получили push-уведомление об оформлении кредита, к которому не имеете никакого отношения, нужно нажать на это уведомление и перейти в приложение «Дія». Далее вы получите доступ к ссылке, по которой сможете попасть на официальный сайт Украинского бюро кредитных историй и подать жалобу.
Новая функция приложения также поможет своевременно отреагировать на проверку посторонним лицом вашей кредитной истории. Уведомление о запросе кредитной истории также появится в «Дія» вместе с информацией о банке, в котором пытаются взять кредит на ваше имя. Таким образом, можно мгновенно пожаловаться в соответствующие органы и заблокировать такую операцию.
Как отметил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, «кредитные предупреждения» появятся в «Дія» автоматически. Для этого даже не нужно обновлять приложение. Министр считает, что данная услуга просто незаменима в наше время, и поможет уменьшить количество финансовых преступлений в Украине.
Свое мнение по поводу важности новой опции высказала и команда разработчиков приложения «Дія». «В Киберполицию ежедневно поступают сотни жалоб от украинцев по поводу незаконного оформления кредитов. Сообщения от приложения «Дія» станут отличным инструментом для борьбы с кредитными аферистами, помогут своевременно среагировать на ситуацию и не дать злоумышленникам завершить начатое», – отмечают авторы проекта.
Так что теперь украинцы могут чувствовать себя безопасно и не волноваться за свои финансы. Даже если вы потеряете паспорт или другие ваши личные данные, ни одно постороннее лицо не сможет оформить на ваше имя ссуду.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter