В «Дія» появилась функция, которая должна защитить украинцев от аферистов

Приложение «Дія» продолжает расширять свой функционал. Первое обновление 2022 года поможет украинцам уберечься от банковских мошенников. С 4 января в государственном приложении появились push-уведомления, сообщающие о попытке взять кредит на имя пользователя. Более того, даже запрос на проверку вашей кредитной истории не пройдет незамеченным.





Принцип работы такого предупреждения очень прост. Если вы получили push-уведомление об оформлении кредита, к которому не имеете никакого отношения, нужно нажать на это уведомление и перейти в приложение «Дія». Далее вы получите доступ к ссылке, по которой сможете попасть на официальный сайт Украинского бюро кредитных историй и подать жалобу.

Новая функция приложения также поможет своевременно отреагировать на проверку посторонним лицом вашей кредитной истории. Уведомление о запросе кредитной истории также появится в «Дія» вместе с информацией о банке, в котором пытаются взять кредит на ваше имя. Таким образом, можно мгновенно пожаловаться в соответствующие органы и заблокировать такую операцию.

Как отметил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, «кредитные предупреждения» появятся в «Дія» автоматически. Для этого даже не нужно обновлять приложение. Министр считает, что данная услуга просто незаменима в наше время, и поможет уменьшить количество финансовых преступлений в Украине.

Свое мнение по поводу важности новой опции высказала и команда разработчиков приложения «Дія». «В Киберполицию ежедневно поступают сотни жалоб от украинцев по поводу незаконного оформления кредитов. Сообщения от приложения «Дія» станут отличным инструментом для борьбы с кредитными аферистами, помогут своевременно среагировать на ситуацию и не дать злоумышленникам завершить начатое», – отмечают авторы проекта.

Так что теперь украинцы могут чувствовать себя безопасно и не волноваться за свои финансы. Даже если вы потеряете паспорт или другие ваши личные данные, ни одно постороннее лицо не сможет оформить на ваше имя ссуду.