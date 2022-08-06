Крупнейший магазин в Украине начал бесплатно менять подержанную технику на новую

Крупнейший онлайн-магазин Украины Rozetka запустил уникальную услугу, которой может воспользоваться каждый украинец. Теперь в точки выдачи ритейлера можно принести свои старые гаджеты, а вместо них получить сертификат для оплаты любого товара на сайте ритейлера. Об этом сообщили в пресс-центре Rozetka.





По словам представителей компании, украинцы могут приносить в точки выдачи любую пользовательскую технику, которая устарела или же вышла из строя. В частности это может быть смартфон, планшет, часы или любой другой гаджет. После оценки техники ее владелец получит сертификат на определенную сумму, которой сможет расплатиться за покупку в магазине Rozetka. Если же этой суммы будет недостаточно для оплаты полной стоимости выбранного товара, остаток клиент сможет доплатить отдельно.

На сегодняшний день точки выдачи Rozetka, в которых можно сдать подержанную технику, работают в 20 городах Украины. Только в Киеве насчитывается 18 таких пунктов приема. Кроме того, осуществить обмен гаджетов можно в Одессе, Львове, Харькове, Черкассах и других областных центрах страны. Полный список пунктов выдачи, куда можно принести ненужную технику, размещен на сайте онлайн-магазина Rozetka.

В компании также отметили, что не выдвигают никаких особых требований к бренду и даже категории приносимых на оценку устройств. Более того, гаджеты могут быть приобретены в любом магазине, а не только в Rozetka.

Следует отметить, что по данным на начало августа у компании Rozetka работают 242 пункта выдачи, расположенные в 71 населенном пункте страны. Хотя в первые месяцы после начала войны ритейлер закрыл существенную часть своих точек из-за опасности для работников и проблем с поставщиками. Однако сейчас компания уже открыла большинство пунктов выдачи даже в прифронтовых городах, как Харьков, Николаев и другие.