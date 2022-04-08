Новини

До 5000 гривень: українські пенсіонери зможуть отримати разові виплати

Найстарших мешканців Івано-Франківська з днем народження вітатимуть грошовими подарунками.

09.04.2022
1 хвилина на прочитання

Міська влада міста Івано-Франківськ вирішила в складний воєнний час підтримати пенсіонерів. Місцевим мешканцям «золотого віку» знову виплачуватимуть грошову допомого до дня народження.


Така програма соціальної допомоги вже існувала раніше. Про її відновлення на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Новини по темі

Виплати Франківські пенсіонери будуть отримувати на кожен день народження. Сума допомоги залежатиме від віку стареньких. Громадяни старші за 70 років отримуватимуть 500 грн. Пенсіонери у віці від 90 років – по 1 тис грн. З 95-го дня народження сума подарунку зросте до 3 тис грн. А довгожителі віком від 100 років отримуватимуть щороку аж по 5 тис. грн.

Оформити фінансову допомогу можна у міському Центрі надання адміністративних послуг. Для цього пенсіонера попросять написати спеціальну заяву.

Варто зауважити, що отримати кошти зможуть не лише майбутні іменинники, а всі пенсіонери відповідного віку, які відсвяткували свій день народження з 24 лютого. Такі громадяни також можуть звернутися до ЦНАПу для оформлення грошової виплати.

Нагадаємо, що на Херсонщині, яка наразі знаходиться під окупацією рашистів, пенсії громадяним похилого віку почали виплачувати в російських рублях. На таке зухвальство окупантів одразу ж відреагував Національний банк України. В регуляторі зазначили, що впровадження до обігу різноманітних валютних сурогатів є забороненим в українському Херсоні та на інших законних територіях нашої держави. Тож дії Нацбанку росії є злочинними і неприпустимими.

Окрім Херсонщини впровадити свою валюту до обігу ворог намагається також у захоплених населених пунктах Запорізької області. Однак місцеві мешканці не припиняють чинити супротив російським військовим й регулярно виходять на проукраїнські мітинги. У відповідь на мирні акції громадян окупати вже неодноразово відкривали вогонь на ураження та кидали у цивільних світлошумові гранати.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
09.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button