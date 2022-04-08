До 5000 гривень: українські пенсіонери зможуть отримати разові виплати

Міська влада міста Івано-Франківськ вирішила в складний воєнний час підтримати пенсіонерів. Місцевим мешканцям «золотого віку» знову виплачуватимуть грошову допомого до дня народження.





Така програма соціальної допомоги вже існувала раніше. Про її відновлення на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Виплати Франківські пенсіонери будуть отримувати на кожен день народження. Сума допомоги залежатиме від віку стареньких. Громадяни старші за 70 років отримуватимуть 500 грн. Пенсіонери у віці від 90 років – по 1 тис грн. З 95-го дня народження сума подарунку зросте до 3 тис грн. А довгожителі віком від 100 років отримуватимуть щороку аж по 5 тис. грн.

Оформити фінансову допомогу можна у міському Центрі надання адміністративних послуг. Для цього пенсіонера попросять написати спеціальну заяву.

Варто зауважити, що отримати кошти зможуть не лише майбутні іменинники, а всі пенсіонери відповідного віку, які відсвяткували свій день народження з 24 лютого. Такі громадяни також можуть звернутися до ЦНАПу для оформлення грошової виплати.

Нагадаємо, що на Херсонщині, яка наразі знаходиться під окупацією рашистів, пенсії громадяним похилого віку почали виплачувати в російських рублях. На таке зухвальство окупантів одразу ж відреагував Національний банк України. В регуляторі зазначили, що впровадження до обігу різноманітних валютних сурогатів є забороненим в українському Херсоні та на інших законних територіях нашої держави. Тож дії Нацбанку росії є злочинними і неприпустимими.

Окрім Херсонщини впровадити свою валюту до обігу ворог намагається також у захоплених населених пунктах Запорізької області. Однак місцеві мешканці не припиняють чинити супротив російським військовим й регулярно виходять на проукраїнські мітинги. У відповідь на мирні акції громадян окупати вже неодноразово відкривали вогонь на ураження та кидали у цивільних світлошумові гранати.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿