Сонце знищить Землю набагато раніше, ніж передбачалося

Скільки було озвучено передбачень про кінець світу – вже не злічити. Біблійні пророцтва, тлумачення ясновидців, календар Мая і ще з добрий десяток неймовірних теорій змов, аж до атаки прибульців погрожують людству щодня.





Тепер на черзі нове невтішне пророцтво, але на цей раз від вчених. Вони прийшли до висновку, що Сонце знищить планету значно раніше, ніж це зроблять НЛО, катаклізми та хвороби.

Більш докладно про ймовірний кінець світу

Ймовірність загрози знищення Землі є, в цьому думки експертів зійшлися. Але вони виключили можливість того, що планету знищить метеорит. Шанси того, що такий сценарій буде розіграно неймовірно малі на думку вчених і дорівнюють приблизно 1% з 100%.

Метеорити постійно проносяться мимо, летять в напрямку Землі. Величезна їх кількість згорає при контакті з атмосферою.

Чи знищить Землю людина?

Навряд чи. У людства такого наміру немає, як і можливостей. Неможливо уявити, щоб країни з ядерною зброєю хотіли знищити 8 млрд. осіб.

Швидше за все кінець світу спричинить “смерть” Сонця. І станеться це швидше, ніж передбачалося раніше, такі реалії. Ця зірка може збільшиться в масштабах і перетворитися на червоного гіганта. Трансформація поглине все навколо в одну мить.

Коли відбудеться ця страшна подія? Приблизно через 1 млрд. років. Про це сказав Браян Кокс, професор Манчестерського університету. За його теорії зірка зникне тоді, коли її енергетичний ресурс вичерпає себе.

Коли паливо для перероблення водню закінчиться ядро ​​зірки почне руйнуватися. Деструкційні процеси приведуть до розширення розмірів космічного тіла. Через це різко підвищиться температура на поверхні планети Земля і все живе на ній помре. Саме цей сценарій є неминучим на думку вчених, тому що життя будь-якої зірки обмежене часом.