В Україні хочуть запровадити англійську як другу повноцінну мову

У 2023 році уряд України планує запустити освітній проєкт, що розширить можливості усіх дітей. Річ у тім, що Міністерство освіти працює над тим, щоб зробити англійську мову повноцінною другою для вивчення у школах. На цьому реформи не закінчуються. Міністерство цифри планує додати курси з англійської мови на платформі «Цифрова освіта» та перекласти на англійську мову «Дію.Бізнес».

Англійська мова має статус міжнародної мови. Її знання надзвичайно важливе для бізнесу, працевлаштування за кордоном. Також це допоможе залучити нових партнерів та інвесторів. Інтеграція у Європейський Союз буде проходити якісніше. Саме таку задачу поставив Міністерствам президент України Володимир Зеленський.

Англійською розмовляють на всіх континентах. 20% від усього населення на планеті Земля спілкуються англійською. Це офіційна мова у 67 країнах. Близько 400 млн людей називають цю мову рідною. А ще 700 млн вільно володіють англійською мовою.

До речі Мінцифри проводило дослідження про взаємозв’язок англійської мови та економічного стану. Виявилось, що у тих країнах, де у пріоритеті було вивчення англійської мови, зростав рівень ВВП.

Також у майбутньому на платформі «Дія.Цифрова освіта» будуть додані нові сервіси. Українці зможуть проходити різні курси, отримувати сертифікати державного зразка. Вони матимуть змогу за допомогою онлайн-уроків та серіалів вивчати іноземну мову, далі онлайн складатимуть іспити.

Скористатися сервісом зможуть усі українці. Вік, соціальний статус не мають значення, а якісне вивчення англійської мови буде доступне для школярів, студентів та навіть пенсіонерів. Випускникам буде легше вступати до іноземних університетів, люди зможуть комфортніше почувати себе закордоном. Також це має зменшити відчуття меншовартості серед українців.