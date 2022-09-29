В мільйонах смартфонів Samsung Galaxy може бути небезпечний брак акумулятора

Над компанією Samsung згущуються хмари — мільйони смартфонів лінійки Galaxy можуть мати браковані акумулятори. На масштаби проблеми звернув увагу відеоблогер Арун Майні, провідний YouTube-канал Mrwhose theboss з 11,7 мільйона передплатників. Почалося все з того, що акумулятор його Galaxy Note8 здувся і видавив задню кришку.

Так як у блогера зібралася величезна колекція смартфонів, в якій були всі флагмани Samsung з 2010 року, він вирішив перевірити й інші гаджети. З’ясувалося, що таким чином постраждали ще два смартфони – Galaxy S6 і S10. Можна було списати ситуацію на погані умови зберігання, в Англії нещодавно стояла спека, але тоді чому не постраждали смартфони інших брендів?

Трохи пізніше Майні перевіряв ще раз свою колекцію знову. Акумулятори, що здулися, виявилися в цілій низці моделей: Galaxy S8, S10e, S10 5G і Fold 2. Схожою проблемою поділився інший відомий блогер – Маркес Браунлі з каналу (MKBHD). Через руки його команди проходить величезна кількість смартфонів, і щорічно парочка з них трапляється з акумуляторами, що здулися, причому це завжди моделі від Samsung.

На акумулятори Samsung звернув увагу і блогер JerryRigEverything. Він припустив, що причина здуття може ховатися у виділенні газу всередині акумулятора. Арун Майні знайшов ще один проблемний смартфон у колекції — Galaxy S20 FE.

За підсумками вийшло, що 25% пристроїв від Samsung з колекції Аруна Майні виявилися зі здутими акумуляторами. Якщо це дійсно закономірність, а не окремий випадок, то з несправними смартфонами на руках можуть виявитися 250 мільйонів власників Samsung. Південнокорейський виробник, до речі, вже відреагував на ситуацію та попросив блогера відправити несправні смартфони для дослідження. Панікувати рано, але перевірити свій гаджет зайвим точно не буде.