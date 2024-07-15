Garmin Fenix ​​8 отримає AMOLED дисплей: відома дата виходу

Відразу кілька ритейлерів “випадково” опублікували інформацію про майбутні смарт-годинники популярного бренду Garmin – Fenix E і Fenix 8. Журналісти Fitness Tracker Test (FTT) звернули увагу, що сторінки продуктів із заглушками з’явилися на веб-сайтах офіційних дилерів Garmin.

Згідно з цими даними, випуск Garmin Fenix 8 заплановано на вересень 2024 року. Годинник отримає оновлений дизайн і новий дисплей. У лістингу йдеться, що Fenix 8 отримає 43-мм корпус, що на 1 мм більше за попередні Fenix 7s. Але найпомітніша зміна може торкнутися дисплея. Витік показує, що замість звичайних дисплеїв Memory In Pixel (MIP) Fenix 8 може використовувати технологію AMOLED.

Хоча дисплеї AMOLED пропонують більш насичені кольори і більш глибокий чорний колір, дисплеї MIP популярні через чудовий час автономної роботи. Тому перехід на нові екрани може знизити час роботи без підзарядки у Fenix 8.

Ще цікаво, що молодша версія позбудеться індексу “s”, який був у Fenix 7s, і буде називатися просто Fenix 8.

Друга новинка – Fenix E – збереже дисплеї MIP і коштуватиме дешевше за “вісімку”.

Очікується, що Garmin анонсує презентацію нового годинника наприкінці серпня або на початку вересня.