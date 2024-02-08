Samsung Galaxy A35 показали на живому фото

У смартфона є всі шанси стати одним з найпопулярніших у середньобюджетному сегменті.

Портал GSMArena опублікував живе фото смартфона Samsung Galaxy A35, яке було викладено корейською Radio Research Agency (RRA). Гаджет демонструється з тильного боку в синьому забарвленні. Можна побачити модуль потрійної тильної камери (головний сенсор на 50 Мп) і світлодіодний спалах. Дизайн схожий із Samsung Galaxy S24



У девайса два модельних номери – SM-A356N і SM-A356U. Раніше Samsung Galaxy A35 був помічений у базі даних бенчмарка Geekbench. Там зазначено, що апаратною основою новинки стане однокристальна система Exynos 1380. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 6 ГБ.

Смартфон отримає 6,6-дюймовий екран з роздільною здатністю FHD+ і кадровою частотою 120 Гц. Селфі-камера 13-мегапіксельна. Ємність акумулятора складе 5000 мА*год. Обіцяють підтримку 25-ватної дротової зарядки.