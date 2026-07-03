Китай показав «авіаносець на колесах»: дрони запускають з електромагнітної катапульти на вантажівках

У Китаї продемонстрували незвичайну військову розробку — мобільну електромагнітну катапульту для запуску безпілотників. Фактично йдеться про технологію, схожу на ту, яку використовують на сучасних авіаносцях, але перенесену на колісну платформу.

У мережі з’явилося відео, на якому видно запуск дрона з модульної системи EMALS. За даними The War Zone, катапульта складається з кількох спеціально спроєктованих вантажівок, які з’єднуються між собою в один стартовий трек.

Як працює мобільна катапульта

На відео безпілотник стартує з конфігурації, складеної з трьох вантажівок. Раніше подібну систему помічали і в чотирисегментному варіанті. Запускався не малий коптер чи легкий дрон, а стаціонарний безпілотник із класичним шасі, верхнім розташуванням крила, V-подібним хвостом і гвинтом.

Найцікавіша особливість системи — її мобільність. Вантажівки можуть рухатися окремо в колоні, після чого з’єднуються в один стартовий комплекс. Крім того, вони мають повнокероване шасі, яке дозволяє розвертати всю конструкцію майже на місці. Це важливо, адже для старту літального апарата катапульту потрібно виставити проти вітру.

На вантажівках також помітили захисні кожухи. Вони можуть прикривати елементи системи під час транспортування, захищати її від погоди або ускладнювати ідентифікацію техніки.

Навіщо Китаю така система

Мобільна катапульта не замінить класичний авіаносець і не призначена для запуску важких палубних винищувачів. Її головна цінність — у можливості швидко розгорнути стартовий майданчик для середніх і потенційно бойових безпілотників там, де немає повноцінної злітної смуги.

За попередніми даними, подібні рішення можуть бути розраховані на запуск дронів масою до приблизно 2 тонн. Для порівняння, це значно менше за палубні літаки, але вже достатньо для більш серйозних безпілотних платформ, ніж звичайні розвідувальні апарати.

The War Zone зазначає, що система може бути частиною ширшої родини контейнеризованих військових рішень. У цій концепції поряд із катапультою фігурують контейнери з ракетами, радарами, засобами радіоелектронної боротьби, системами ППО та пунктами управління.

Такий підхід дозволяє швидко перекидати окремі модулі морем або сушею, маскувати їх під звичайну логістичну інфраструктуру й розгортати там, де традиційні бази або великі кораблі були б занадто вразливими.

Поки що багато характеристик системи залишаються невідомими. Неясно, якою є реальна довжина стартового треку, які вимоги до живлення та охолодження, як швидко можна перезаряджати катапульту й наскільки стабільно вона працюватиме на палубі корабля. Але сам факт демонстрації запуску показує: Китай експериментує не лише з новими дронами, а й з інфраструктурою для їхнього швидкого застосування.