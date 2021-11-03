Вчені навчили штучний інтелект самостійно розмножуватися

Емма Харт, професор Единбурзького університету, заявила, що разом із командою розробників створила систему штучного інтелекту, здатну самостійно розмножуватися за допомогою 3D-принтера. Докладніше про це – у матеріалі видання Sasapost.





Наразі, йдеться у статті, вчені прагнуть створити роботів, які могли б самостійно адаптуватися до життя на інших планетах чи дні океану. Для цього вони повинні вміти, крім іншого, і самовідтворюватися. Над цим працює професор Единбурзького університету Емма Харт спільно з командою програмістів і робототехніків. Вже зараз їм вдалося розробити штучний інтелект, здатний за допомогою 3D-принтера створювати собі подібних.

Взагалі ідея самостійної еволюції роботів та їх відтворення не нова. Спроби створення еволюційних алгоритмів розпочалися у 1970-1990-х роках. Потім у 2019 році американські інженери розробили механічну руку, яка програмує себе сама навіть після виходу з ладу. 2020 року інженери компанії Google створили програму AutoML-Zero. Вона сама генерує безліч варіантів алгоритмів штучного інтелекту. За словами фахівців, надалі ця програма зможе створювати алгоритми, які обмінюватимуться інформацією один з одним. Тобто відбуватиметься щось типу «спарювання», коли один набір даних перетікатиме в інший, а в результаті утворюються два коди в одному. Програма, що вийшла, зможе, подібно людям, розвиватися, змінювати поведінку, зовнішній вигляд.