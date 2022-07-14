Китай вирішив відправити на Нептун зонд з ядерним двигуном

Нептун — далека планета, яку один із двох зондів «Вояджер» досліджував зблизька лише один раз. Тим часом Китай виявляє інтерес до цього світу, все більше досліджуючи космос. Якщо місія буде успішною, це буде перше дослідження Нептуна за 33 роки.





Нептун — остання планета Сонячної системи, яку людство ніколи не вивчало так ретельно, як Марс чи Юпітер. Це зміниться через нову місію, заплановану китайцями. Останнім часом Піднебесна чітко зосередилася на дослідженні космосу, прикладом чого є успіх Tianwen-1 .

Якщо китайська місія буде успішною, вона стане першою за 33 роки, яка націлиться на Нептун. Зонд « Вояджер-2 » (1989) наблизився до планети лише один раз , але пролетів лише повз газового гіганта та його супутників . Місія Китаю буде більш складною і дозволить проводити детальніші дослідження безпосередньо з орбіти. Під час місії Китай має використовувати корабель із радіоізотопним термоелектричним генератором потужністю 10 кВт, отже, на основі ядерної енергії. Це дозволить зонду працювати щонайменше 15 років. Конкретної дати поки немає, але говорять про початок у 2030 році . Мета буде досягнута через шість років.