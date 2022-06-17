Ровер NASA сфотографував дивний об’єкт на Марсі

У новому наборі фотографій зроблених ровером NASA Perseverance на Марсі помітили щось незвичайне. На вершині великого каменю розташувався інший кругоподібний камінь. Як він опинився у цьому місці?





Фотографію було знято 12 червня на 466 марсіанський день у кратері Єзеро. Однак такий балансуючий камінь зовсім не вказує на щось незвичне. Як пояснив геолог Джеймс Райс , балансуючі камені різного розміру формуються природним чином і не є чимось унікальним.

Часто балансуючі камені – це ілюзія, і насправді вони пов’язані із загальною масою. Що ж до конкретного випадку, то, ймовірно, малий камінь сформувався через вітер та/або шляхом хімічної ерозії.

Такі балансуючі камені цікаві не тільки з геологічної точки зору, але і дозволяють аналізувати сейсмічну активність. Якщо в області знайдено балансуючий камінь, то тут давно не відбувалося високої сейсмічної активності.

Незважаючи на природне походження, подібне зображення нагадує, що Земля і Марс нехай і різні, але підкоряються тим самим процесам.