Вчені розрахували максимальний термін безпечного перебування людей на Марсі

Вчені з США провели дослідження, за підсумками якого був розрахований максимальний термін безпечного для людини життя на Марсі.





Висновки вчених були опубліковані у виданні The Next Web. Так, згідно з даними дослідників, оптимальною тривалістю місії на Марс є термін до чотирьох років. Якщо ж космічну подорож затягнути більш ніж на чотири роки – люди зіткнутися з раком і променевою хворобою. З’ясувалося це в рамках аналізу випромінювання частинок Сонця, зірок і галактик.

“Це дослідження показує, що, хоча космічне випромінювання представляє технологічні складнощі для польотів людини на Марс, така місія все-таки можлива” , – повідомляється в роботі фахівців.

Кільком раніше вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з’ясували оптимальний рік для відправки людей на Марс. За їхніми даними, робити це краще за все після 2030 року.