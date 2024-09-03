3-4 вересня до Землі підлетять декілька астероїдів розміром з літак

Загалом із 2 до 4 вересня до Землі наблизяться п’ять астероїдів. Найменшим буде 2024 QE2: у лабораторії реактивного руху NASA його розміри порівнюють із розміром туристичного автобуса. Наступним за величиною буде 2021 RB16, який можна порівняти з невеликим двоповерховим будинком. А ось 2007 RX8, 2024 QV1 і 2024 QU у плані розмірів співвідносяться з пасажирськими літаками: у поперечнику вони перевищують 37 метрів.

Найближче до Землі підбереться 11-метровий 2024 QE2: від нашої планети його відділятимуть 747 тисяч кілометрів. При цьому середня відстань між центрами Землі і Місяця – приблизно 384 467 кілометрів, тому прямої небезпеки для нашої планети 2024 QE2 не несе. Найбільший астероїд, 2007 RX8, взагалі пролетить на відстані в 7 мільйонів кілометрів від Землі.

Нагадаємо, що потенційно небезпечними для Землі вважаються об’єкти, чий розмір у поперечнику перевищує 150 метрів.