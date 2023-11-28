Вчені знайшли нову причину вимирання динозаврів

Що винищило динозаврів? Нове дослідження припускає, що метеорит, який впав на Землю, – це лише частина історії. Зміна клімату, спричинена масивними виверженнями вулканів, підготувала ґрунт для вимирання, кинувши виклик традиційному уявленню про те, що один тільки метеорит завдав останнього удару стародавнім гігантам.

Вчені з Макгіллського університету вивчили активність вулканів Деканських траппів, пише Phys.org. Так називають велике і важкопрохідне плато в Західній Індії, утворене розплавленою лавою. Вивергнувши приголомшливий мільйон кубічних кілометрів породи, ці вулкани зіграли ключову роль в охолодженні глобального клімату близько 65 мільйонів років тому.

“Вулканічна зима” на Землі

У лабораторії вчені підрахували, скільки сірки і фтору було викинуто в атмосферу внаслідок масивних вивержень вулканів за 200 000 років до вимирання динозаврів. Виявилося, що викид сірки міг спровокувати глобальне зниження температури по всьому світу – явище, відоме як вулканічна зима.

“Наше дослідження показує, що до вимирання динозаврів кліматичні умови майже напевно були нестабільними, з повторюваними вулканічними зимами, що повторювалися і могли тривати десятиліттями. Ця нестабільність ускладнила життя всім рослинам і тваринам і підготувала ґрунт для вимирання динозаврів”, – уточнює Дон Бейкер, професор кафедри наук про Землю і планети Макгіллського університету.

Знайти докази в зразках стародавніх гірських порід – чималий подвиг. Фактично, нова техніка, розроблена в університеті, допомогла розшифрувати вулканічну історію Землі.