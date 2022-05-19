Прихована загроза: Як зайва вага може призвести до розвитку раку

Згідно з дослідженнями Міжнародного агентства з вивчення раку, велика кількість жиру в організмі може говорити як мінімум про 13 видів раку. Крім цього, ожиріння підвищує ризик онкологічних захворювань. Про те, як за ожирінням можна запідозрити рак, в інтерв’ю GSMinfo розповів лікар онколог Павло Туренок.





Як ожиріння призводить до раку

Жирова тканина виробляє надмірну кількість естрогену. Високий рівень гормону призводить до розвитку раку молочної залози чи яєчників.

Крім того, люди з надмірною вагою страждають на підвищений рівень інсуліну в крові. Це може сприяти розвитку раку товстої кишки, нирок або передміхурової залози.

Хронічні запальні захворювання, на які страждають люди із зайвою вагою, теж провокують онкологію. Стани викликають оксидативний стрес, який призводить до пошкодження ДНК і збільшує ризик раку жовчовивідних шляхів.

І, нарешті, жирові клітини можуть спровокувати рак.

Жирові клітини також виробляють гормони-адіпокіни, які здатні стимулювати або пригнічувати зростання клітин. Наприклад, рівень лептину в крові зростає із збільшенням жирових відкладень, а його високий рівень провокує патологічний поділ клітин », – поділився лікар.

Як часто зустрічається рак при ожирінні

Найчастіше онкологічне захворювання серед жінок – рак матки . Він зустрічається в два-чотири рази частіше у жінок з надмірною вагою, і в сім разів частіше – з ожирінням.

На другому місці – рак стравоходу. Захворювання діагностують у 2,4-2,7 рази при ожирінні, та у 1,5 рази при надмірній вазі.

Замикають трійку найчастіших онкологічних захворювань на рак шлунка та злоякісні утворення печінки та нирок , які зустрічаються у пацієнтів з ожирінням у два рази частіше.

Серед популярних онкологічних захворювань відзначають також рак молочної залози та рак щитовидної залози, які зустрічаються у людей при надмірній масі тіла.

Ймовірність розвитку раку при схудненні

Лікар стверджує, якщо людина з ожирінням або надмірною вагою різко худне, то і ймовірність захворювання на онкологію може зменшитися.

” У схудлих людей знижується ризик раку молочної залози, ендометрію, товстої кишки і передміхурової залози “, – підсумував експерт.

Також у дослідженнях зазначили, що ті жінки, які переживають менопаузу, втратили понад 5% від маси тіла, знизили ризик розвитку раку ендометрію.