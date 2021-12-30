Науковці розповіли, чому в нашій Сонячній системі великі кільця є тільки у однієї планети

Якби вам вдалося спостерігати кільця Сатурна поблизу, то ви б побачили, що вони складаються з крижаних брил, деякі з яких рухаються зі швидкістю 1800 кілометрів на годину. Їхні розміри можуть дуже відрізнятися. Деякі, через постійні зіткнення одні з одними, мають розмір з піщинку, інші можуть досягати розміру цілого будинку.





Погодьтеся, ці кільця, та й можливо його шестикутний вихор на полюсі, робить Сатурн найкрасивішою і чарівною планетою Сонячної системи. Але, на жаль, так буде не завжди. Сатурн планомірно втрачає свої кільця і ​​через 100 мільйонів років цей газовий гігант залишиться без них. Вам може здатися, що це ціла вічність, але не в порівнянні з чотиримільярдною історією Сатурна.

Але давайте перейдемо до заголовка статті і спробуємо розібратися, чому в Сонячній системі тільки Сатурн придбав таку чудову структуру кілець?

Знімок Сатурна отриманий у 2016 році від апарату Cassini

Кільця мають й інші наші газові та крижані сусіди, але якщо порівнювати їх кільця з кільцями Сатурна, то вони здадуться нам просто незначними.

Отже, як Сатурн придбав свої кільця?

За припущеннями вчених, ще кілька мільйонів років тому Сатурн взагалі не мав кілець. Натомість він мав супутник, який надто близько підійшов до газового гіганта. В результаті чого супутник робив оберти навколо планети все швидше і швидше, поки величезне гравітаційне тяжіння гіганта не зробило своєї справи. Шматочки вже колишнього супутника розлетілися по орбіті, поступово зіштовхуючись між собою, перетворюючись на пил. Щось із цього впало на Сатурн, а щось назавжди його залишило вирушивши далеко в космос.

Колишній супутник Сатурна у поданні художника

Але зруйнований супутник не єдина подія, що призвела до утворення кілець. Астероїди, що взаємодіють з іншими супутниками планети, також сприяли в їх утворенні. Вони, зіштовхуючись із “місяцями” Сатурна викидали у космос уламки, які потім були притягнуті до себе володарем кілець.

До цієї загальноприйнятої теорії були інші. Одна з них стверджувала, що частина матеріалу кілець була присутня на орбіті Сатурна ще з часів утворення Сонячної системи. Газовий гігант під час свого формування не зміг акрецувати весь матеріал, і він так і залишився на його орбіті.

Кільця Сатурна

Система кілець Сатурна тягнеться на відстань 282 000 кілометрів від планети, а їх ширина не перевищує десяти метрів. Назви кілець були дані за абеткою, але в порядку їх виявлення. Поступово наближаючись до супутника Феба, ми виявимо найдальше і слабке кільце. Крім цього кільця, інші розташовані близько одне до одного. Але не дивлячись на це, швидкість їхнього обертання відрізняється.

Чому кільця Сатурна такі яскраві?

Кільця Сатурна переважно складаються з льоду, який, як відомо, чудово відбиває сонячне світло.

Зонд “Кассіні” закінчуючи свою місію в 2017 році вирушив прямо на Сатурн. Перетинаючи простір між кільцями та газовим гігантом він зібрав безліч цінної інформації, яку навіть через 4 роки все ще вивчають фахівці. Хто знає, може незабаром ми дізнаємося щось нове про структуру та склад кілець.