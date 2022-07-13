Яка товщина шару піску в пустелях, та що ховається під ним

Пустелі — піщані, кам’янисті, глинисті, солончакові, займають 14% від усієї поверхні суші, а разом із арктичними (льодовиками) — усі 20%.





Відомо, що кожна пустеля має початок і кінець, але мало хто замислювався про її глибину.

Що знаходиться під великими пісками, і наскільки вони глибоко йдуть під землю?

Як утворюються пустелі?

Всі великі пустелі розташовані поблизу 30 градусів як південної, так і північної широти. Подібна умова склалася невипадково.

Будь-який вітер дме від менш нагрітої поверхні до більш нагрітої. Не винятком є ​​вітри пасати, що дмуть від 30-х широт до екватора. У центрі північний пасат зустрічається з південним і під їх зустрічним тиском повітря починає підніматися до верху.

Враховуючи, що шляхи пасатів здебільшого пролягають над океанами, де вони вбирають у себе вологу, що випаровується, то вся ця пара почне скупчуватися над екватором. Зрештою, над регіоном густіють хмари і на землю проливається дощ, повертаючи всю накопичену вітрами воду назад.

З цього моменту спорожнілі повітряні маси, що стали сухими, виштовхуються новим висхідним повітрям до полюсів. Цей повітряний потік називають антипасатом.

До 30-х широт сухе повітря почне опускатися, нагріваючись на один градус кожні 100 метрів вниз і стаючи ще сухішим. У такому повітрі немає вологи, воно не несе з собою хмар, а тому майже ніколи не буває дощів.

Така циркуляція повітря склалася за сотні тисяч років тому, що зумовило повне висушування землі за цей час. Сформувалися пустелі.

Яка товщина пустелі?

Товщина пісків величина не стала. У кожному регіоні цифри відрізняються та змінюються залежно від територіальних вітрів та переміщення піщаних дюн.

Проте відомо, що середня товщина пісків пустелі Сахара складає 150 метрів , пустелі Гобі 200 метрів , Лівійської пустелі – 300 метрів, пустелі Наміб – від 200 до 400 метрів.

Безпосередньо під пісками розташовується кам’яна поверхня.

Крім того, надра під пісками таять у собі величезні поклади різноманітних ресурсів. У тій же Сахарі, на глибині від 150 до 500 метрів, виявлено найбільший у світі артезіанський басейн води.

Надра пустелі Наміб багаті на поклади алмазів, вольфрамових і уранових руд, Аравійські піски — нафтою і газом і т.д.