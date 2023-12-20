Зцілення від машин: Учені розробили крихітних біороботів для загоєння ран

Це спільна розробка вчених з Університету Тафтса і Технологічного інституту Нью-Джерсі.

Маленькі біологічні роботи створені з клітин легенів людини. Їхня мета – прискорити регенерацію організму після поранень і травм.

Мікроскопічні біороботи зі спеціальними “пелюстками” для пересування під час експериментів показали вміння збиратися в складні багатоклітинні структури і рухатися в різних напрямках.

Те, в якому напрямку можуть рухатися біороботи, залежить від кількості “пелюсток”. Здебільшого вони переміщаються по колу, але й цього достатньо для загоєння. Що було доведено під час експерименту з переміщення біороботів у середовище, що нагадує за своєю структурою поріз тканини. Згодом роботи почали зрощувати краї імпровізованої рани. За кілька днів “поріз” було повністю ліквідовано.

Вчені продовжать вивчати особливості нової технології та ділитися результатами з громадськістю.