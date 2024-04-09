На пляжі в Малайзії знайшли загадкову морську істоту: що це

Розкладене тіло загадкової морської істоти викинуло на берег на пляжі в Малайзії, пише LiveScience.

Чиновники помітили тіло 5 квітня на пляжі в Лунду, Малайзія. Вони повідомили місцеве агентство з надзвичайних ситуацій (APM Sarawak), яке оголосило про незвичайну знахідку в соціальних мережах.

Дивна маса привернула натовпи роззяв, оскільки поява викинутих на берег морських ссавців у цьому районі рідкість.

Морський звір схожий на дивних істот, яких викидало на пляжі по всьому світу. Так, у жовтні на острові в Папуа-Новій Гвінеї знаходили щось, що нагадує русалку.

Але насправді все прозаїчніше: експерти вважають, що на пляжі в Малайзії опинилися, найімовірніше, останки кита.

Протягом історії люди не раз знаходили на березі моря дивні, непізнані маси плоті. Моряки здавна розповідають про зустрічі з жахливими морськими істотами – від гігантських кракенів до русалок.