У США описали «реальну» ядерну війну з Росією

Глобальна ядерна війна між Росією та США може передбачати використання сторонами потенційного конфлікту понад трьох тисяч ядерних боєголовок, внаслідок застосування яких можуть загинути понад 100 мільйонів мирних росіян та американців, пише журнал Popular Mechanics.





Американський журнал описав два «реальні» сценарії можливої ​​ядерної війни між Москвою та Вашингтоном.

Перший сценарій передбачає, що Росія завдасть удару по ядерному арсеналу США, намагаючись нейтралізувати американські стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни та ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю. Другий — тотальне використання ядерної зброї російською стороною, внаслідок якої рівень розвитку американського суспільства знизиться до доіндустріальної.

Видання впевнене, що обидва сценарії виглядають малоймовірними, оскільки Росія та США дотримуються політики «гарантованого знищення», згідно з якою переможців у ядерному протистоянні не буде. «Проте, ядерна війна не є неможливою», — додає журнал.

Згідно з Popular Mechanics, ризик великомасштабного конфлікту різко підвищиться, якщо «президент Сполучених Штатів накаже військовим США втрутитися від імені України, знищивши підрозділи Сухопутних військ Росії в польових умовах і збивши російські винищувачі». В цьому випадку, як стверджує журнал, американські війська, нібито опинившись біля російсько-українських кордонів, можуть спровокувати застосування Москвою тактичної ядерної зброї.

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