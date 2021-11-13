Наступного тижня відбудеться найдовше місячне затемнення

Найтриваліше часткове місячне затемнення відбудеться в ніч із 18 на 19 листопада. За прогнозами експертів NASA, воно триватиме 3 години 8 хвилин 23 секунди, повідомляє Live Science.





Затемнення століття почнеться о 7:19 UTC (10:19 за київським часом), досягне максимуму о 9:00 UTC (12:00 по Києву) і завершиться о 10:47 UTC (13:47 по Києву).

Повний місяць 19 листопада в народі називають Бобровим, оскільки він припадає напередодні сезону вилову бобрів. У цей час супутник знаходиться у найвіддаленішій від Землі точці.

Часткове місячне затемнення, коли тінь Землі покриває 97% місячного диска, стане найтривалішим за сторіччя. За даними обсерваторії Холкомбу в Університеті Батлера (США), воно буде найдовшим за останні 580 років.

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Місяцем та Сонцем, і її тінь падає на Місяць. Затемнення може бути повним або частковим. Для земного спостерігача Місяць тим часом набуває темно-червоного відтінку.

Затемнення 19 листопада буде видно з Північної Америки та Тихого океану, Аляски, Західної Європи, східної Австралії, Нової Зеландії та Японії. Глядачі в Південній Америці та Західній Європі побачать захід Місяця до того, як затемнення досягне свого піку. Жителям Африки, Близького Сходу чи Західної Азії побачити затемнення зовсім не вдасться.