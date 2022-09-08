Один випадок на мільйон: жінка народила близнюки від різних батьків

Вже сам факт того, що подружня пара може чекати на одну дитину, а отримує відразу двох, та ще й близнюків, може стати великим сюрпризом для сім’ї. Однак у Бразилії медики розповіли про один випадок на мільйон.





19-річна бразилійка народила близнюків. Після пологів у матері виникли сумніви, і вона вирішила зробити ДНК-тест. Дівчина взяла зразок у статевого партнера, якого вважала найвірогіднішим батьком. Результат шокував усіх: лише один хлопчик був його сином, повідомляє видання Bild.de.

Після цього жінка знайшла й другого біологічного батька. Виявилось, що в день зачаття вона займалася сексом і з одним, і з іншим.

«Дві яйцеклітини можуть бути запліднені різними чоловіками. Немовлята поділяють генетичний код матері, але ростуть у різних плацентах», – розповів лікар бразилійки Туліо Хорхе Франко порталу Globo.

Наукове позначення такого явища – гетеропатернальне надмірне запліднення. Вирішальним фактором при такому випадку є короткий період між контактами з різними чоловіками.