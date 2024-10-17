Розкрито спосіб ходьби, який спалює на 60% більше калорій

Група патофізіологів з Міланського університету виявила, що підйом сходами або ходьба короткими ривками дає змогу людям витрачати на 20-60% більше енергії, ніж якби вони робили те ж саме, але без зупинок. У рамках дослідження вчені стежили за споживанням кисню під час різної фізичної активності людей, пише Phys.org.

Загалом в експерименті брало участь 10 добровольців. Вони ходили біговою доріжкою або піднімалися коротким сходовим прольотом протягом різного часу, від 10 секунд до чотирьох хвилин. При цьому всі одягали маску для вимірювання споживання кисню. Цей параметр дав змогу вченим судити про рівень витрати енергії людей.

Фахівці виявили, що добровольці, які рухалися і зупинялися кілька разів за час спостереження, витрачали більше енергії порівняно з тими, хто займався стабільною і тривалою фізичною діяльністю. При цьому всі учасники експерименту подолали однакову відстань.

За словами експертів, причина феномена в тому, що організм витрачає додаткову кількість енергії на підготовку до діяльності та на досягнення хорошого темпу щоразу після зупинки. Вони порівнюють це з автомобілем, який споживає більше бензину, намагаючись набрати швидкість з холостого ходу.

Подальші випробування показали, що виконання вправ у кілька коротких підходів замість одного тривалішого призвело до збільшення витрати енергії на 20-60%. Таким чином, вчені пропонують людям, які бажають отримати більше користі від своїх тренувань, виконувати кілька коротких сплесків активності, а не займатися протягом тривалих періодів часу в постійному темпі.