Сатурн зник за Місяцем: в мережу вже потрапили фото

Побачити, як Місяць закриває Сатурн, можна було з Бразилії, Португалії, Іспанії, Франції та Великої Британії. А закарбувати цю подію вдалося британському астрофотографу Джошу Дьюрі: він зробив 30 субкадрів, які в подальшому об’єднав в одне повноцінне фото.

Для Дьюрі така фотографія не стала щасливою випадковістю: за кілька днів до цієї події він постійно перевіряв прогноз погоди, щоб обрати найкращу точку для спостереження. Потім з 04:00 до 05:27 за місцевим часом він зробив серію знімків:

Я багато років чекав, щоб побачити, як Місяць затьмарить Сатурн. Що може бути величнішим, ніж затуляння Місяцем однієї з найвідоміших планет Сонячної системи?

Експерти повідомляють, що повторне «місячне покриття» Сатурна може відбутися вже 17 вересня цього року. У такому разі його можна буде побачити зі США, Австралії, Канади та Мексики.