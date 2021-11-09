Наука

Розкрита небезпека води з кулера для здоров’я

Справа в тому, що не всі постачальники води дезінфікують тару після використання

09.11.2021
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Експерт попереджають, що небезпека полягає в тому, що не кожен постачальник питної води в кулерах перед повторним використанням пластикової тари ретельно приділяє час її очищенню та дезінфекції.


Таким чином, усередині пляшки розмножуються речовини, які й загрожують здоров’ю.

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“Багато споживачів вважають, що вода в бутлях для кулера набагато краща за ту, що тече з-під крана. Однак, згідно з дослідженнями, у воді з кулера теж дуже часто виявляють порушення порушення” , — попередила біохімік Марія Кулешова.

Вона зазначила, що порушення торкаються перевищення допустимих меж за вмістом мікроорганізмів. Експерт порекомендувала українцям користуватися пуріфайєром, що підключається до водопроводу.

Матеріали характеру новин не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед ухваленням рішення порадьтеся з фахівцем.

 

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