Розкрита небезпека води з кулера для здоров’я

Експерт попереджають, що небезпека полягає в тому, що не кожен постачальник питної води в кулерах перед повторним використанням пластикової тари ретельно приділяє час її очищенню та дезінфекції.





Таким чином, усередині пляшки розмножуються речовини, які й загрожують здоров’ю.

“Багато споживачів вважають, що вода в бутлях для кулера набагато краща за ту, що тече з-під крана. Однак, згідно з дослідженнями, у воді з кулера теж дуже часто виявляють порушення порушення” , — попередила біохімік Марія Кулешова.

Вона зазначила, що порушення торкаються перевищення допустимих меж за вмістом мікроорганізмів. Експерт порекомендувала українцям користуватися пуріфайєром, що підключається до водопроводу.