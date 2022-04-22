Науковці пояснили, чому більше немає таких великих істот, як динозаври

У кіно люблять показувати гігантських істот, що загрожують усьому людству. Режисери не тільки вигадують нових потвор, а й збільшують звичайних тварин у розмірі, наприклад, змій чи мавп.





Але наскільки реальне існування таких тварин?

Наскільки великою може вирости істота на Землі?

Чи можуть збільшитись існуючі тварини?

Вчені вважають, що тварини таких розмірів, які показують у фантастичних фільмах, є малоймовірними. Щоб рухатися, харчуватися і бути здоровим, будь-якій істоті на Землі потрібні певні ресурси. Тому є ймовірність, що тварина, що виросла до гігантських розмірів, просто не змогла б вижити, оскільки не змогла б себе ними забезпечити.

У всього в світі є свої обмеження. Навіть найвище дерево секвоя не змогло б вирости вище 100 метрів, йому не вдалося б підняти воду і поживні речовини на таку висоту.

Вся справа у гравітації

Дерево не змогло б забезпечити себе водою через силу гравітації. Через неї ж скелет не витримав би збільшену масу тіла. Справа в тому, що міцність кісток і м’язів збільшується в квадраті, тоді як маса в кубі. Тобто якщо жива істота збільшується в 10 разів, міцність скелета має збільшитися у 100 разів, а маса тварини у 1 000 разів.

Враховуючи силу гравітації на Землі, тварина навіть не змогла б стати. А навіть якщо б і спробувала, то кістки просто зламалися б під її вагою. Отже, щоб істота була величезною, їй потрібні масивні та товсті кінцівки та міцний скелет. Але з цими даними можуть виникнути інші проблеми.

Потреба у великій кількості їжі

Великому організму потрібно більше їжі та розширене місце проживання. З цим чудово справляються кити. Їх унікальний спосіб видобутку їжі та можливість плавати у воді на великі відстані, дозволяє мати такі великі розміри. Крім того, вода зменшує вплив маси тіла на скелет. Слони також можуть переміщатися на великі відстані, отже, здатні добути достатню кількість їжі. Але не всі мають таку можливість.

Якщо тварина обмежена, то розміри у процесі еволюції тільки зменшуватимуться. Наприклад, тваринам, які проживають на островах, краще бути невеликого розміру, тому що їх територія проживання обмежена площею острова.

Навіщо бути більшим?

Збільшуватися у розмірах у процесі еволюції потрібно тим тваринам, яким цього не вистачає. Наприклад, невеликим істотам, на яких зазвичай ведеться полювання. Збільшившись, вони змогли б захиститися та дати відсіч. З іншого боку, ставши більшим, тварина стане повільнішим, тому не завжди це вигідно. Також великі розміри можуть знадобитися для особливого харчування. Ті ж жирафи «подовжилися», щоб діставати їжу там, де не можуть інші.

Враховуючи всі перелічені фактори, вчені сумніваються, що на Землі змогли б існувати істоти, вага яких перевищувала б 100 тонн. З силою гравітації планети та її ресурсами, таким тваринам було б важко жити. Ті самі динозаври навряд чи перевищували цю цифру. Але хто знає?