Сьогодні у вечері на землю впаде двотонний супутник

Супутник ERS-2 запустили у космос у 1995 році. З його допомогою вивчали особливості земної поверхні, а також океани та льодовики. Після довгих років служби настав час знищення цього двотонного гіганта, пише Space.com .

Апарат стрімко мчить до Землі. Одна його частина буде спалена в атмосфері планети під час падіння. Інша частина розколеться на безліч невеликих фрагментів на висоті приблизно 80 км. Ці шматочки все ж таки можуть долетіти до землі ввечері 21 лютого.

Хвилюватися не варто. Фрагменти впадуть у води Світового океану та втопляться. Фахівці Європейського космічного агентства уточнили, що жодна з них не містить токсичних та радіоактивних речовин, тому шкідливого впливу на підводних мешканців частини супутника не вплинуть.

За переміщенням ERS-2 на орбіті Землі слідкують не лише вчені. Компанія HEO Robotics, що займається комерційною зйомкою, зробила знімки «мертвого» апарату під час зниження висоти в середині лютого. Ці кадри показані вище.