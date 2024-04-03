Учені з’ясували, чим корисний чайний гриб для тих, хто худне

Учені виявили, що коли дріжджі та бактерії з ферментованого чайного гриба колонізували кишечник, у людей змінювався жировий метаболізм. Це відбувалося без змін у дієті. У підсумку, вживання чайного гриба призвело до зниження запасів жиру.

Дослідники вивчили флору, знайдену в симбіотичних культурах бактерій і дріжджів комбучі або напою з чайного гриба. Особливо корисною виявилася желатинова закваска, багата мікробами, що плаває поблизу поверхні ферментованої рідини. У ній знайшли пробіотичні бактерії, включно з видами Acetobacter, Lactobacillus і Komagataeibacter. Раніше вчені з’ясували, що вони корисні для здоров’я, зокрема, знижують артеріальний тиск.

У рамках нового дослідження вчені з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл виявили, що бактерії чайного гриба безпосередньо впливають на експресію кишкових генів, особливо тих, які пов’язані з жировим метаболізмом. Введена флора посилила кількість білків, необхідних для розщеплення жиру. Крім того, вони знизили утворення білків, які допомагають створювати ліпідні сполуки – тригліцериди.

“Наші результати свідчать про те, що бактерії в напої з чайного гриба спричиняють стан “натщесерце” в господаря навіть за наявності достатньої кількості поживних речовин”, – пояснюють науковці.

Дослідження провели на модельному хробаку C. elegans – мікроскопічній нематоді. У них не накопичується жир, як у людей. Однак учені вважають, що такі метаболічні ефекти чайного гриба, найімовірніше, спостерігатимуться й у людей.