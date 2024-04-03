Придивіться до кольору, там вже є бактерії: яке яйце треба одразу викидати

Ірина Ляшко, викладач кафедри харчових технологій, поділилася інсайтами щодо інтерпретації кольору жовтка курячого яйця, наголосивши на важливості його відтінку для оцінки свіжості.

Колір жовтка може варіюватися від жовтого до яскраво-помаранчевого, і обидва ці кольори є нормальними. Однак темніший відтінок сигналізує про псування.

“Таке потемніння є ознакою розкладання, ініційованого бактеріями або іншими мікроорганізмами”, – застерігає Ірина Ляшко.

Вона також пояснює, що під час приготування жовток може посіріти через окислення заліза, яке є нешкідливим. Проте, якщо сире яйце має цей сіруватий колір, це свідчить про псування і його слід негайно викинути, радить експерт.