Трьом знакам зодіаку напророчили тяжкі вихідні: гороскоп на 28-29 січня

Новий астрологічний сезон, пов’язаний з початком Місячного циклу та завершенням ретроградного руху Меркурія, не для всіх знаків зодіаку буде сприятливим. Найбільше неприємностей він принесе Тільцям, Терезам та Стрільцям. Причому перші ознаки наближення «чорної смуги» вони помітять вже до кінця поточного тижня.

Тілець

З грошима у Тільців зараз все складно. За деяким представниками знаку вже не перший місяць тягнуться борги та несплачені рахунки. Через це вони почуваються вкрай неспокійно і не можуть позбутися від страху за власну безпеку. Астрологи радять Тільцям не піддаватися негативним емоціям, а навпаки – виявити стійкість і вперто протистояти негараздам.

Якщо не вдається самостійно вирішити свої фінансові проблем, варто звернутися по допомогу до близьких та друзів. Кохана людина також може простягнути Тільцям руку допомоги. Однак деяким уродженцям знаку краще бути готовими до конфлікту, що виникне як тільки вони спробують позичити у свого партнера грошей.

Терези

Представників знаку вже 28-29 січня накриє хвиля апатії. Через нещодавню поразку вони повністю розчаруються в собі та втратять мотивацію рухатися далі. А там вже й до депресії недалеко.

Єдиний спосіб впоратися з цією ситуацією – дати собі кілька днів перепочинку. В цей період Терезам не варто аналізувати свої помилки чи будувати плани на майбутнє, а просто відпустити думки «у вільне плавання». Після такого кількаденного ретриту сили повернуться до Терезів так само швидко, як їх покинули.

Стрілець

Стрільцям давно набридло ховати в собі почуття, щосили намагаючись нікого не образити. Якщо негатив переповнює, варто виплеснути його, щоб не захлиснутися самому.

Зірки радять Стрільцям очистити свою свідомість від думок, які не приносять їм жодної користі, або й узагалі були навіяні іншими людьми. Представникам знаку саме час знайти в собі опору та душевну рівновагу. Адже на них чекає нелегкий період, з яким не впоратися людям без міцного внутрішнього стержня.