Новини

Російські депутати та чиновники відмовились пересідати на Lada замість іномарок

01.04.2022
Менше хвилини
lada

Російські чиновники не готові миттєво перейти на використання вітчизняних автомобілів замість іномарок. Незважаючи на санкції та труднощі з обслуговуванням зарубіжних машин, різкий перехід на російський автопром зашкодить бюджету, розповіла член комітету Держдуми із соціальної політики Світлана Бессараб .


Якщо пересадити всіх російських посадових осіб на вітчизняні автомобілі, це стане стресом для бюджету, що є неприпустимим у нинішній економічній ситуації. Це можна робити лише поступово, вважає депутат.

Новини по темі

Після початку выйни Росії проти України багато західних автовиробників призупинили діяльність в країні агресорі, що створило складнощі з обслуговуванням вже куплених росіянами автомобілів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
01.04.2022
Менше хвилини
Back to top button