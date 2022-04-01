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Російські депутати та чиновники відмовились пересідати на Lada замість іномарок
Російські чиновники не готові миттєво перейти на використання вітчизняних автомобілів замість іномарок. Незважаючи на санкції та труднощі з обслуговуванням зарубіжних машин, різкий перехід на російський автопром зашкодить бюджету, розповіла член комітету Держдуми із соціальної політики Світлана Бессараб .
Якщо пересадити всіх російських посадових осіб на вітчизняні автомобілі, це стане стресом для бюджету, що є неприпустимим у нинішній економічній ситуації. Це можна робити лише поступово, вважає депутат.
Після початку выйни Росії проти України багато західних автовиробників призупинили діяльність в країні агресорі, що створило складнощі з обслуговуванням вже куплених росіянами автомобілів.