Російські чиновники не готові миттєво перейти на використання вітчизняних автомобілів замість іномарок. Незважаючи на санкції та труднощі з обслуговуванням зарубіжних машин, різкий перехід на російський автопром зашкодить бюджету, розповіла член комітету Держдуми із соціальної політики Світлана Бессараб .





Якщо пересадити всіх російських посадових осіб на вітчизняні автомобілі, це стане стресом для бюджету, що є неприпустимим у нинішній економічній ситуації. Це можна робити лише поступово, вважає депутат.

Після початку выйни Росії проти України багато західних автовиробників призупинили діяльність в країні агресорі, що створило складнощі з обслуговуванням вже куплених росіянами автомобілів.

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