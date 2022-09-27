Осінній коридор затемнень 2022: як він вплине на військові перемоги та економічну ситуацію в Україні

Осінній коридор затемнень 2022 року може спричинити загострення енергетичної та економічної ситуацій в Україні. Про це у своєму прогнозі розповіла астрологиня Аліна Кузимович. Зокрема вона назвала кілька жовтневих дат, які стануть для українців найбільш несприятливими.

Експертка із зірок та планет повідомила, що коридор затемнень відкриється 26 жовтня та триватиме до 8 листопада. Проте очікування першого сонячного затемнення цієї осені буде затьмарене кількома темними датами. Такими датами Кузимович вважає 2,3,20 та 21 жовтня.

Решта несприятливих для країни днів припадають вже безпосередньо на коридор затемнень. Це 29 та 30 жовтня. В ці дні ситуація в Україні буде вкрай напруженою, можливі неприємні новини та загострення економічної ситуації.

Нелегким для українців буде і 25 жовтня. В цей день відбудеться часткове сонячне затемнення, що має значний енергетичний вплив. Можуть виникнути непередбачувані обставити, які призведуть до негативних наслідків.

Також астрологиня зазначила, що зараз на самому піку процес несприятливого транзиту Сатурна Саде-Саті. В такому стані він буде знаходитися до 17 січня наступного 2023 року. Паралельно з коридором затемнень це явище може спричинити, чи то посилити, енергетичну та економічну кризу. Хоча можливі й негативні соціально-політичні явища, як от «референдуми», що зараз проводять на тимчасово окупованих територіях.

Проте хорошою новиною є те, що всі ці негативні події відбуваються в момент, коли на небі чимало ретроградних планет. Це дає надію на скасування подій, які загрожують економічному стану та суверенітету України.

Кузимович додала, що росії планети також готують неприємний сюрприз. Зокрема з 2 січня там може посилитися мобілізація. Це пов’язано із півперіодом Марсу. І хоча мобілізація в росії загрожує загостренням черговим загостренням на українських фронтах, розташування Марсу в домі партнерів говорить про участь у ситуації світової спільноти. Простіше кажучи, міжнарожні партнери допоможуть нам присмирити ворога та підтримають Україні у найскрутнішу хвилину.