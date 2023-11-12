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Українцям назвали кращий сніданок для схуднення

12.11.2023
1 хвилина на прочитання
Сніданок для схуднення

Простої тарілки пластівців або батончика мюслів може бути недостатньо для того, щоб ви відчували себе ситими протягом усього ранку. Бажано вибрати їжу, яку можна швидко приготувати і яка буде більш ситною.

Найкращим вибором для поживного сніданку, що сприяє схудненню, є парфе з грецького йогурту, фруктів та горіхів. Ця комбінація багата на необхідні поживні речовини.

У цій страві є всі необхідні поживні речовини.

Переваги фруктово-йогуртового парфе для схуднення є значними:

Високий вміст білка: Одна упаковка знежиреного грецького йогурту містить близько 17 грамів білка, який відомий своїми ситними властивостями. Для досягнення найкращих результатів обирайте йогурт з високим вмістом білка, але низьким вмістом цукру.

Багатий на клітковину: Фрукти та горіхи є чудовими джерелами клітковини. Для оптимальної користі для здоров’я рекомендується щодня вживати близько 25 грамів клітковини.

Незамінні жири: такі інгредієнти, як волоські горіхи, багаті на омега-3 жирні кислоти, які корисні для здоров’я серця і зменшують запалення.

Мікроелементи: Вони мають вирішальне значення для вироблення енергії та покращення метаболізму.

Зручність: Парфе не тільки поживне, але й зручне. Його можна приготувати заздалегідь, а на збірку знадобиться лише кілька хвилин.

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12.11.2023
1 хвилина на прочитання
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