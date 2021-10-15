Названо знаки зодіаку, які постійно обреють не тих людей

Практично кожен може знайти в своєму оточенні знайомого або знайому, які постійно «влипають» в токсичні відносини . Астропсихологи помітили закономірність: такі люди як правило є представниками певних знаків зодіаку і самі відрізняються непростим характером.





Овен

Народжені під цим знаком люди завжди прагнуть до незалежності. Вони вважають за краще домінувати у відносинах, хочуть стати опорою для улюбленого і готові взяти на себе всі основні обов’язки в сім’ї. Часто це обертається для них тим, що партнер звикає до такого порядку речей і безсоромно користується ним, поступово перестаючи бачити в Овні повноцінну особистість, що врешті-решт руйнує стосунки.

Рак

Це, як правило, схильні до песимізму, дуже емоційні люди, які відчайдушно потребують любові і постійної підтримки. Ці риси характеру і грають з ними злий жарт. Раки часто плутають справжню любов з симпатією і прихильністю, а потім страждають від цього. Вони обрушують на партнера всю свою турботу і ласку, чекаючи взамін безмежну любов і підтримку, і їх апетити згодом тільки ростуть. Щоб привернути увагу коханої людини і викликати жалість, Раки драматизують все і вся. Зрештою партнер просто не витримує всього цього негативу і розриває відносини.

Терези

У токсичні відносини Терези потрапляють через власну наївність і незнищенну віру в краще. Представники цього знака зодіаку прагнуть знайти позитивні риси навіть в самих непорядних людей. Вони намагаються прищепити такому партнеру хороші манери і переконати себе і оточуючих, що зустрічаються з чудовою людиною. Але такий самообман врешті-решт обертається травмою для самих Терезів, коли вони нарешті усвідомлюють істину.

Козеріг

Представники цього знака зодіаку намагаються здаватися сильними і незалежними, але насправді вони ранимі й беззахисні. Не випадково багато хто з них вважають за краще самотність – адже любов травмує їх. Часто, будучи не в змозі боротися зі своїми почуттями, Козероги закохуються в абсолютно невідповідних людей і залишаються з ними, сподіваючись на краще. Незважаючи на труднощі у відносинах, вони продовжують боротися за щастя, поки не зрозуміють марність своїх старань.

Риби

Представники цього знака відрізняються просто патологічною здатністю залучати різного роду маніпуляторів, які надовго заволодівають їх свідомістю і змушують страждати. Вибратися з-під впливу досвідченого ляльковода самостійно Риби не в змозі, для цього їм необхідна підтримка друзів і рідних.