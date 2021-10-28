В Україні введуть нову систему переказів з картки на картку

Національний банк оприлюднив новий проект щодо впровадження в Україні системи миттєвих платежів. Регулятор анонсує роботу сервісу у режимі 24/7 та 365 днів у році, незалежно від дня тижня. Детальніше про нововведення розповіли у прес-службі НБУ.





Миттєві платежі, які центробанк прагне зробити доступними для українців, зараз є світовою тенденцією. Зокрема, їх активно впроваджують провідні країни світу.

Система миттєвих платежів – це роздрібні електронні перекази, які опрацьовуються у лічені секунди. Тож сплачені кошти доступні отримувачу для користування майже миттєво.

Головними особливостями прогресивної платіжної системи є:

доступність в режимі 24/7, у будь-який день року;

рух коштів між особистими банківськими рахунками користувачів;

безповоротність здійсненого платежу;

перераховані кошти можуть миттєво бути використані отримувачем для розрахунків;

повідомлення про зарахування грошей на рахунок користувач отримує також миттєво.

«Першочергова мета впровадження системи миттєвих переказів – це можливість надавати користувачам якісну послугу переказу між картками. Такі платежі з одного рахунку на інший є надійними, дешевими та неймовірно швидкими завдяки використанню інноваційних технологій і каналів доступу», – пояснюють у Національному банку.

Ще однією перевагою новітньої системи в НБУ вважають стимулювання розвитку платіжної інфраструктури та зростання популярності безготівкової оплати, що наразі є не надто поширеною в Україні.

Наразі проект впровадження платіжної новації знаходиться у відкритому доступі. Він підлягає обговоренню до 21 листопада поточного року.

Нагадаємо, що днями Нацбанк оприлюднив ще одну пропозицію, яка полягає у підвищенні суми страхових виплат учасникам ДТП. Якщо концепція буде реалізована, постраждала сторона зможе розраховувати на компенсацію у розмірі 160 тис. грн за пошкоджене майно. Щодо власних травм та шкоди, заподіяної здоров’ю, то за них постраждала особа зможе вимагати від свого кривдника до 320 тис. грн.