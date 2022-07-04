Стало відомо, по яким цілям ВСУ буде бити з систем HIMARS

Американські ракетні комплекси HIMARS вже в Україні, тож вони будуть залучені насамперед для знищення шляхів постачання боєприпасів та живої сили у Харківській області. В інституті вивчення війни вже знають, які цілі є найцікавішими для українських воїнів.





Окупанти, що прийшли на територію Харківської області, отримують постачання палива, боєприпасів та людей з території Білгородської області на віддаленні від лінії фронту на 80 км. Висновки аналітиків IWS говорять про те, що ЗСУ за допомогою HIMARS мають можливість відрізати ланцюги постачання окупантів. Для цього варто завдавати ракетні удари в скупчення техніки в районах міст Ізюм, Вовчанськ та Куп’янськ.

Куп’янськ є найважливішим логістичним хабом для ворожої армії, його розташовано в 50 км від лінії фронту, а Вовчанськ знаходиться у 20 км від лінії боєзіткнень. Проте через активність ворога на півночі від Харкова збройні сили України раніше не мали змоги бити по цих містах з безпечних позицій.

Місто Ізюм розташовано всього в 15 км від лінії фронту, цей напрямок для ворога є одним з найбільш вразливих. Останніми тижнями незалежний сервіс фіксування пожеж виявляє низку пожеж на західних околицях Ізюма. Це свідчить про те, що українська армія має змогу бити по місту з захищених позицій.

З постачанням ракетних комплексів HIMARS позиції супротивника стануть більш вразливими, адже дальність ураження цього типу зброї сягає 80 кілометрів.