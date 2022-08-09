З 1 вересня українським біженцям змінять умови перебування в Німеччині

Уряд Німеччини затвердив нові правила перебування для українських біженців. Зміни наберуть чинності 1 вересня 2022 року. З цього дня владні органи почнуть вести облік часу, протягом якого українці знаходяться на території ФРН. Враховуватиметься кожен день починаючи з 24 лютого.





Біженцям з України, які вже понад 90 діб перебувають у Німеччині, згідно з новими правилами необхідно подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту. Лише так вони зможуть легально залишитися в країні. В іншому ж випадку українцям доведеться поїхати додому або переїхати до іншої країни щонайменше на 3 місяці.

Для громадян України, що приїдуть до ФРН вже після 1 вересня, також діятиме правило 90-денного перебування. Увесь цей час вони зможуть жити в будь якому німецькому місті без жодного спеціального статусу. Та коли цей термін спливе, їм також доведеться попрохати місцеву владу про тимчасовий захист. Власне зареєструватися для отримання тимчасового захисту українці матимуть можливість увесь час аж до закінчення війни.

Також українським біженцям варто пам’ятати, що перебуваючи в одній з країн Європи протягом певного проміжку часу, вони стають в цій країні податковими резидентами. В Німеччині, як і в більшості країн Європейського союзу, цей термін становить 180 днів. Тож чимало українських громадян, які переїхали за кордон наприкінці лютого, вже за кілька тижнів стануть податковими резидентами країн, де зараз проживають.

З цього приводу в Конфедерації роботодавців України вже провели певні розрахунки. Там зазначили, що в разі переходу 6,2 млн біженців пів податкові повноваження інших країн, державний бюджет України зазнає значних фінансових збитків. Якщо точніше, у 2023 році українські податківці недорахуються 70 млрд грн очікуваних надходжень. Адже громадян, які раніше платили податки в Україні, зобов’яжуть сплачувати їх на користь іншої держави.