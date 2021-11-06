Астропрогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень із 8 по 14 листопада

Майбутній тиждень сприятливий для романтичного, емоційного та сексуального життя. У цих сферах може бути відчуття особливої ​​глибини та гармонії.





Що ж до ділової сфери та відстоювання своїх інтересів — тут на нас чекають досить запеклі баталії. Можливі зіткнення між старим і новим, між усталеними порядками та потребою в новизні, боротьба та конфлікти. Все це може відбуватися досить болісно, ​​із відкритими зіткненнями.

Яким майбутній тиждень буде для кожного із знаків зодіаку, розповідають астрологи.

Овен – гороскоп на тиждень

Овнів чекає швидше нейтральний тиждень. Єдине, що починається складний період для особистого життя — можливі претензії та незадоволеність, які можуть виливатися у конфлікти з вашою половинкою.

Телець – гороскоп на тиждень

Тільців чекає складний і конфліктний тиждень. Ці конфлікти можуть виявитися як яскраве і навіть жорстоке протистояння, як прямі сутички з ворогами та незгодними. Конструктивне обговорення швидко переходитиме в суперечку та агресію. І хоча вас зазвичай складно вивести з себе, наступного тижня все ж таки можливі спалахи роздратування як з вашого, так і (особливо) з боку опонентів.

Близнюки – гороскоп на тиждень

Близнюки мають відносно нейтральний тиждень. Планети на вас впливатимуть мало. Тиждень хороший для підбиття підсумків, довгострокового планування та розвитку нових ідей, що надихають вас.

Рак – гороскоп на тиждень

Для Раків тиждень скоріше сприятливий. Особливо у тому, що стосується енергійності, наполегливості та інтелектуальної активності. Ідеально буде обдумати, спланувати та почати виконувати важливі для вас завдання. Для особистого життя починається складний період.

Лев – гороскоп на тиждень

Лев має дуже напружений тиждень. Конфлікти та протистояння, боротьба за владу та зачеплене самолюбство — все це може очікувати наступного тижня. Краще поки не звалювати на себе дуже багато, навіть якщо хочеться. Не вирішувати важливих питань та не ініціювати важливих обговорень.

Діва – гороскоп на тиждень

Діви чекають сприятливого тижня. Він виключно гарний для справ, які потребують активності та наполегливості. Ви можете зрушити з мертвої точки намічені плани і нарешті почати виконувати всі актуальні для вас завдання. Також для вас починається період, сприятливий для романтичної сфери та особистого життя.

Терези – гороскоп на тиждень

Терезам слід чекати майже нейтральний тиждень, але з позитивним відтінком. Вам добре задуматися про свої довгострокові цілі та вже зроблені успіхи. Оцінити, чи у тому напрямі ви рухаєтеся, і подумати, чого ви хотіли б досягти далі.

Скорпіон – гороскоп на тиждень

Скорпіони мають важливий тиждень, коли вони можуть по-новому відчути свою внутрішню силу, надати їй потрібного напряму і глибоко відчути смак життя. Також попереду на вас чекає період, коли вам належить прикладати активні цілеспрямовані зусилля. Тому визначтеся зараз, що вам важливо, куди ви хотіли б рухатися.

Стрілець – гороскоп на тиждень

Стрільцям наступного тижня буде важко визначитися зі своїми пріоритетами. Варто приділити особливу увагу тому, щоб розібратися, що вам потрібно за великим рахунком які соціальні досягнення ви хотіли б реалізувати.

Козеріг – гороскоп на тиждень

Козероги мають насичений і позитивний тиждень. У вас буде багато сил та ясність фокусу, так що ви зможете ефективно спрямувати свої ресурси на вирішення всіх важливих для вас завдань. Плануйте, приймайте рішення та дійте. Все вийде!

Водолій – гороскоп на тиждень

Водоліїв чекає напружений тиждень. Можливі конфлікти з близькими людьми, дистанція та відчуження. Ваше бажання залишатися на своїй хвилі та захисна позиція стосовно інших точок зору — все це не даватиме зближуватися з оточуючими та знаходити спільні інтереси. Краще наскільки можна поки не намагатися обговорювати складні питання.

Риби – гороскоп на тиждень

Для Риб тиждень дуже позитивний. Ви відчуватимете незвичайну впевненість у собі, зібраність, сфокусованість та енергійність. Час вирішувати найскладніші завдання, які ви давно відкладали.