McDonald’s відновлює роботу в Україні та відкриває нові заклади

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s планує відновити роботу у кількох містах на півдні та сході України, повідомляє прес-служба компанії. Наприкінці березня очікується відкриття нових ресторанів в Одесі, наприкінці квітня – у Дніпрі та низці інших міст. Однак у McDonald’s наголосили, що їхні плани залежатимуть від поточної ситуації з безпекою у цих регіонах.

McDonald’s буде впроваджувати розширені протоколи безпеки у всіх новостворених закладах, щоб забезпечити безпеку своїх клієнтів та співробітників. Ці протоколи вже введені у всіх відкритих ресторанах “Макдоналдс” в Україні.

Торік 20 вересня у Києві після шестимісячної перерви було відкрито три заклади “Макдоналдс”. Проте продукція компанії значно подорожчала, причому найпопулярніші страви зросли в ціні на 40-50%. Станом на лютий у столиці налічувалося вже 43 ресторани McDonald’s, а по всій Україні – 67. З середини вересня 2022 року Макдоналдс відновив роботу більш ніж у 60% своїх ресторанів у центральних та західних регіонах країни.

Чинники, що впливають на плани McDonald’s щодо відновлення роботи

Хоча McDonald’s планує відновити роботу у кількох містах на півдні та сході України, компанія наголосила, що на її плани впливатиме поточна ситуація з безпекою у цих регіонах.