Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, воскресенье, 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, Луна в знаке Девы. Это хорошее время, чтобы уделить внимание здоровью, а также образованию и умственному труду. В это самое время вы чувствуете себя более хрупкими и уязвимыми.

♈ Овен

Вы не просите слишком многого. Но неспособность окружающих пойти вам навстречу больше связана с ними, чем с вами. Перестаньте огорчать себя желанием чего-то определенного. Вместо этого вы учиться и доверяться процессу.

Космический совет: вам нужно учиться на контрасте.

♉ Телец

Вы хотите жить жизнью короля с бюджетом портового нищего. Но ваши повседневные ритуалы совершенно не приносят деньги в банк. Иногда вам нужно долго и внимательно изучать свои финансы и научиться быть практичным. В это время пригодится определенная сдержанность.

Космический совет: научитесь экономить.

♊ Близнецы

Возможности безграничны. Вместо того, чтобы застревать на своем пути, откройте свой разум. Послушайте, что другой должен сказать. Кто знает? Вы можете в конечном итоге узнать кое-что новое о жизни в процессе.

Космический совет: посмотрите на ситуацию с новой стороны.

♋ Рак

Сегодня вас просят почтить и пробудить в себе женственность. Участвовать в ритуалах и практиках, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо; которые напоминают вам о том, как вы прекрасны внутри и снаружи. Напоминание: если вы хотите почувствовать себя богиней, то и одевайтесь как богиня. Таким образом, вы также соприкоснетесь со своей артистической стороной в эти выходные.

Космический совет: вы прекрасны внутри и снаружи.

♌ Лев

Проблемы могут решиться сами собой. Или нет. Хватит оставлять все на волю судьбы. Вам стоит взять дело в свои руки и бороться за правду, даже если вы сражаетесь в одиночку. Если требуется вмешательство, обратитесь к юристу, которому вы доверяете. Привлечение профессионала может просто повернуть данную ситуацию в вашу пользу и дать вам преимущество перед другими.

Космический совет: обратитесь к юристу.

♍ Дева

Какой смысл бесконечно дуться? Какой смысл видеть себя жертвой в любой истории? Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы взять на себя ответственность и попросить, чтобы ваши желания были воплощены в жизнь. Просто напоминание: коллеги и близкие найдут способ пойти тебе навстречу.

Космический совет: ваши потребности должны быть удовлетворены.

♎ Весы

Время вернуть себе присущую дикость. Выйти на природу и пообщаться с силами. В этот день внутри вас дикое смешение противоположностей: огонь и вода, рай и ад. Все это находится внутри вас. В то же время обратите внимание на то, что конкретно адский огонь просит вас очистить. Завтрашний день ознаменует новую главу в ваших поисках свободы.

Космический совет: рай и ад находятся внутри вас.

♏ Скорпион

Вселенная работает таинственным образом. Иногда она дает нам противоположное тому, о чем мы просили, не потому, что хочет наказать нас, а потому, что хочет научить нас выкручиваться из любой ситуации. Понимание того, что не работает для вас, поможет вам пересмотреть свои намерения и проявить те качества, что соответствуют вашему характеру.

Космический совет: вам стоит пересмотреть свои намерения.

♐ Стрелец

Происходящее не работает против вас. Даже самые худшие события просто помогают вам распознать то, на что вы способны. Вам стоит перестроиться. Пересмотрите свои принципы и манеру поведения и внесите необходимые коррективы. Что-то подсказывает, что вы находитесь на пути к обретению счастья и свободы.

Космический совет: ситуация работает в вашу пользу.

♑ Козерог

Речь сегодня зайдет о лжи, которую мы говорим себе наедине. Всех способах, которыми мы отвергаем свои потребности и подавляем свои желания, потому что чувствуем себя недостойными их. Обратите внимание на то, о чем говорят вам внутренние раны. Обратите внимание на то, как и где вас призывают двигаться в пространство истины. Научиться просить, чтобы ваши потребности были удовлетворены, — это небыстрый процесс. Хорошо, что вы готовы приложить усилия.

Космический совет: наблюдайте за тем, что говорит вам ваш внутренний мир.

♒ Водолей

Луна пробудила в вас эти неприятные эмоции, чтобы вы могли противостоять тому, чего избегали уже долгое время. Думайте об этом как об окончательном освобождении, поскольку вы сознательно отпускаете что-то из прошлого. Знайте, что на другой стороне этого пути вас ждет радость. Более того, Вселенная предлагает вам поддержку как друзей, так и незнакомцев.

Космический совет: у вас хватит смелости превратить боль в силу.

♊ Рыбы

Вы чувствуете себя самой смелой и жизнерадостной. Но даже королевским особам время от времени приходится пачкать руки. Пересмотрите свой план действий и отдайтесь суете. Где-то можно поплыть по течению, но только не в отношениях. Иначе вы рискуете, что бурный поток вырвет у вас из рук и унесет кого-то, кто очень вам дорог.

Космический совет: не отдавайте все в руки судьбы.