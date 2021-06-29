Краще сидіти вдома: названо дні липня, які можуть обернутись катастрофою
Астрологи застерігають українців від небезпеки.
Місяць – одне із найзагадковіших небесних тіл. Його фази та місцеположення відносно інших планет суттєво впливає на стан людини. Причому мається на увазі як ментальне, так і фізичне самопочуття.
Астрологи стверджують, що особливо важливими у місячному циклі є дні, коли він зовсім не взаємодіє з іншими планетами Сонячної системи. У такі періоди небесне тіло називають «холостим». У дні «холостого» місяця люди найчастіше почувають себе не найкращим чином. А декотрим просто таки тотально не щастить.
Що не варто робити у період Місяця без курсу:
- відкладіть, якщо це можливо, різноманітні медичні процедури чи хірургічні втручання;
- не призначайте доленосних зустрічей;
- не займайтеся оформлення важливих документів;
- утримайтеся від підписання угод про співпрацю;
- залиште на потім звернення до державних органів.
Що корисно робити у дні «холостого» Місяця:
- саме час зайнятися побутовими справами, які ви давно відкладали;
- прогулянки на природі будуть саме «у тему»;
- будь-який відпочинок від поточних справ, наприклад заняття спортом чи читання.
То які ж дні будуть найбільш невдалими у липні, та коли варто себе поберегти?
- у ніч із 30 червня на 1 липня;
- 3 липня у першій половині дня;
- у ніч із 5 на 6 липня;
- з ранку до 17:00 години 8 липня;
- у нічні години із 10 до 13 липня, а також із 19 на 20 число;
- увечері 17 липня;
- із вечора 23 та до 3 години ночі 24 липня;
- з 4:12 до 12:50 години 28 липня.
Отож спробуйте саме у ці дні розслабитися та відпочити від важливих справ. Так ви не лише вбережете себе від серйозної помилки, а й отримаєте додатковий заряд енергії від впливового небесного тіла. Адже здавна у нашому народі ходили чутки, що саме Місяць найбільше впливає на здоров’я та удачу людини.
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