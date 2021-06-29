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Краще сидіти вдома: названо дні липня, які можуть обернутись катастрофою

Астрологи застерігають українців від небезпеки.

30.06.2021
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Місяць – одне із найзагадковіших небесних тіл. Його фази та місцеположення відносно інших планет суттєво впливає на стан людини. Причому мається на увазі як ментальне, так і фізичне самопочуття.


Астрологи стверджують, що особливо важливими у місячному циклі є дні, коли він зовсім не взаємодіє з іншими планетами Сонячної системи. У такі періоди небесне тіло називають «холостим». У дні «холостого» місяця люди найчастіше почувають себе не найкращим чином. А декотрим просто таки тотально не щастить.

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Що не варто робити у період Місяця без курсу:

  • відкладіть, якщо це можливо, різноманітні медичні процедури чи хірургічні втручання;
  • не призначайте доленосних зустрічей;
  • не займайтеся оформлення важливих документів;
  • утримайтеся від підписання угод про співпрацю;
  • залиште на потім звернення до державних органів.

Що корисно робити у дні «холостого» Місяця:

  • саме час зайнятися побутовими справами, які ви давно відкладали;
  • прогулянки на природі будуть саме «у тему»;
  • будь-який відпочинок від поточних справ, наприклад заняття спортом чи читання.

То які ж дні будуть найбільш невдалими у липні, та коли варто себе поберегти?

  • у ніч із 30 червня на 1 липня;
  • 3 липня у першій половині дня;
  • у ніч із 5 на 6 липня;
  • з ранку до 17:00 години 8 липня;
  • у нічні години із 10 до 13 липня, а також із 19 на 20 число;
  • увечері 17 липня;
  • із вечора 23 та до 3 години ночі 24 липня;
  • з 4:12 до 12:50 години 28 липня.

Отож спробуйте саме у ці дні розслабитися та відпочити від важливих справ. Так ви не лише вбережете себе від серйозної помилки, а й отримаєте додатковий заряд енергії від впливового небесного тіла. Адже здавна у нашому народі ходили чутки, що саме Місяць найбільше впливає на здоров’я та удачу людини.

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30.06.2021
1 хвилина на прочитання

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