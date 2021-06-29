Краще сидіти вдома: названо дні липня, які можуть обернутись катастрофою

Місяць – одне із найзагадковіших небесних тіл. Його фази та місцеположення відносно інших планет суттєво впливає на стан людини. Причому мається на увазі як ментальне, так і фізичне самопочуття.





Астрологи стверджують, що особливо важливими у місячному циклі є дні, коли він зовсім не взаємодіє з іншими планетами Сонячної системи. У такі періоди небесне тіло називають «холостим». У дні «холостого» місяця люди найчастіше почувають себе не найкращим чином. А декотрим просто таки тотально не щастить.

Що не варто робити у період Місяця без курсу:

відкладіть, якщо це можливо, різноманітні медичні процедури чи хірургічні втручання;

не призначайте доленосних зустрічей;

не займайтеся оформлення важливих документів;

утримайтеся від підписання угод про співпрацю;

залиште на потім звернення до державних органів.

Що корисно робити у дні «холостого» Місяця:

саме час зайнятися побутовими справами, які ви давно відкладали;

прогулянки на природі будуть саме «у тему»;

будь-який відпочинок від поточних справ, наприклад заняття спортом чи читання.

То які ж дні будуть найбільш невдалими у липні, та коли варто себе поберегти?

у ніч із 30 червня на 1 липня;

3 липня у першій половині дня;

у ніч із 5 на 6 липня;

з ранку до 17:00 години 8 липня;

у нічні години із 10 до 13 липня, а також із 19 на 20 число;

увечері 17 липня;

із вечора 23 та до 3 години ночі 24 липня;

з 4:12 до 12:50 години 28 липня.

Отож спробуйте саме у ці дні розслабитися та відпочити від важливих справ. Так ви не лише вбережете себе від серйозної помилки, а й отримаєте додатковий заряд енергії від впливового небесного тіла. Адже здавна у нашому народі ходили чутки, що саме Місяць найбільше впливає на здоров’я та удачу людини.