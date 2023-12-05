Відомий місяць першого підвищення пенсій у 2024 році

У березні 2024 року в Україні має відбутися планова індексація пенсій, можливо, за новою формулою, яку Міністерство ще не оприлюднило. Наразі Кабінет Міністрів не подав відповідний законопроект до комітету Верховної Ради, а запити до Міністерства соціального захисту щодо планів індексації на наступний рік залишаються без відповіді. Крім того, на ресурсах Верховної Ради не зареєстровано жодного законопроекту.

Наразі, якщо існуюча система індексації залишиться незмінною, то в березні пенсії в середньому зростуть на 15,2%. Точний розмір підвищення все ще залишається невизначеним, оскільки Пенсійний фонд повинен розрахувати середню заробітну плату (з якої сплачуються внески) за останні три роки, а також статистику інфляції.

На скільки може зрости пенсія

Наприклад, за існуючої системи пенсія в розмірі 5 000 грн. потенційно зросте до 5 760 грн. після березневої індексації. Однак це залежить від того, чи буде змінено формулу індексації. Нещодавні заяви Міністерства соціальної політики натякають на новий підхід, згідно з яким щомісячна заробітна плата порівнюється із середньою зарплатою по країні, а стаж і заробіток пенсіонера конвертуються в бали. Ця система передбачає, що вищі заробітки і довший стаж призводять до більшої пенсії.

Наприклад, якщо розрахункова пенсія становить 10 000 грн замість 5 000 грн, то підвищення може становити близько 1 520 грн, що збільшить загальний розмір пенсії до 11 520 грн. Однак це створює проблеми для тих, хто мав тривалий трудовий стаж, але отримував нижчу заробітну плату. У таких випадках, навіть за наявності значного стажу, пенсія може зрівнятися з мінімальним рівнем (наразі 2 093 грн.) лише в тому випадку, якщо заробітна плата була мінімальною протягом усієї кар’єри.