В Україні ходять 50 копійок, за які легко можна отримати 10 тисяч гривень

Українські нумізмати вже давно полюють за рідкісними монетами. Втім не кожен українець знає, що деякі копійки можуть коштувати 5, 10 та навіть 25 тисяч гривень. Історія одесита Дениса Панкова вразила всіх українців у інтернеті.





Річ у тому, що чоловік декілька місяців носив у гаманці монету номіналом 50 копійок 1992 року, вартість якої 10 тисяч гривень. Тож не поспішайте позбувитися від дрібних грошей, можливо вони приховують у собі не одну тисячу гривень.

Чоловік розповів, що таких екземплярів лише кілька на всю країну офіційно відомих. Це дуже рідкісна монета зі штампом 2.1 Б. Її характерні риси наступні:

на лицьовій стороні копійки (на аверсі) на першій китиці 5 ягід, на третій лише 4;

колекційна монета відрізняється товщиною герба;

на реверсі мають інший вигляд колосся та листя.

Детальний опис можна знайти в інтернеті. На перший погляд, відрізнити цінну знахідку від звичайних грошей неможливо. Треба дійсно вміти розбиратися у нумізматиці, цікавитись історією Нацбанку України.

Серед нумізматів копійчина зветься “англічанка”. Таку назву було отримано завдяки англійському штемпелю, яким карбували ці монети. Існує теорія, що помилку здійснили ще дизайнери на початку малювання ескізів. Тому щит випуклий, а не навпаки, як на звичайних.

Чоловік випадково наткнувся на статтю про рідкісні українські гроші, та згадав, що у нього була незвичайна копійчина. Коли ж дізнався її реальну вартість, був дуже шокований.

Власник не поспішає продавати свій скарб на аукціоні. У майбутньому вартість лише зросте і за неї можна буде виручити у два або, навіть, в три рази більше.