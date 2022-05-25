Гороскоп на 25 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

День сильного імпульсу до дії, спонтанного пориву у бізнесі чи просування в особистих відносинах.





Приховане стане явним, а ризики зростатимуть.

Це день авантюризму, сміливості та спритності.

Сприятливий день для працівників медицини, пожежників та спортсменів.

Захищайте від травм маленьких дітей.

24-25 місячна доба.

Місяць у Рибах, потім у Овні (з 00:39).

Шостий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: білий нефрит.

Кольори дня: блакитний, перламутровий.

Їжа: рекомендується більше рідини.

Вдалий день: Скорпіон

Сприятливий день: Стрілець

Небезпечний день: Водолій

Несприятливий день: Лев

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку