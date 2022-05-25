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Гороскоп на 25 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
День сильного імпульсу до дії, спонтанного пориву у бізнесі чи просування в особистих відносинах.
Приховане стане явним, а ризики зростатимуть.
Це день авантюризму, сміливості та спритності.
Сприятливий день для працівників медицини, пожежників та спортсменів.
Захищайте від травм маленьких дітей.
24-25 місячна доба.
Місяць у Рибах, потім у Овні (з 00:39).
Шостий сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: білий нефрит.
Кольори дня: блакитний, перламутровий.
Їжа: рекомендується більше рідини.
Вдалий день: Скорпіон
Сприятливий день: Стрілець
Небезпечний день: Водолій
Несприятливий день: Лев
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку