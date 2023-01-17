1 гривню продають в 10 000 разів дорожче номіналу: в чому її секрет

В Україні банкноту номіналом 1 гривня продають аж за 10 тис. грн. Грошовий знак був випущений у 2014 році, тож не є старовинним. Браку на банкноті також не виявлено. Чим же обгрунтована така висока ціна?

Виявляється 1-гривнева обігова банкнота має одну дуже цікаву особливість. Її вирізняє незвичайний серійний номер – УУ 1111111.

Продається незвичайна гривня на онлайн-аукціоні Violity. В оголошенні на сайті аукціону власник підкреслив, що 1 гривня має «дуже цікавий» номер. Також він розповів про банкноту наступне:

не має прихованих дефектів;

не підлягала реставрації.

На сьогоднішній день найвища ціна, яку запропонували учасники аукціону за унікальну гривню, становить 10 тис. грн. Однак торги все ще не закінчені, тож цілком можливо, що банкнота з «колекційним» номером піде з молотка за значно більшу суму.

Які банкноти та монети вважають цінними?

Насправді зараз заробити на продажі українських банкнот та монет може кожен. Для цього зовсім не потрібно володіти раритетними екземплярами. Цінними вважаються не тільки старі паперові гроші чи монети, а й грошові знаки з браком, випущені обмеженим тиражем тощо.

Які монети та банкноти вважаються цінними:

монети з двома аверсами чи реверсами;

із дзеркальними аверсом та реверсом;

викарбувані на заготовках до монет іншого номіналу;

виготовлені з нетипових металів;

з нерівним карбуванням;

банкноти з браком друку;

банкноти, з двома однаковими сторонами.

За такі грошові знаки колекціонери готові платити великі гроші. Тож українець, що знайшов такий «скарб» у себе в кишені чи гаманці, може збагатитися на десятки, чи навіть сотні тисяч гривень. Штука лише в тому, щоб зауважити цінність своєї знахідки. Але в цьому пересічним громадянам можуть допомогти профільні нумізматичні сайти та форуми.