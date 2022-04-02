Клієнтів Ощадбанку очікують зміни вже зовсім скоро

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) позбавить його клієнтів певних привілеїв. Зокрема вкладники в разі банкрутства державного банку більше не зможуть розраховувати на 100% повернення своїх грошей. У чому ж причина таких змін в політиці Ощаду?





Власне входження банку до ФГВФО, передбачене щойно прийнятим Радою законом №5542-1, означатиме позбавлення фінустанови так званого «особливого статусу». Завдяки цьому статусу держава в повному обсязі гарантувала вклади клієнтів Ощадбанку на випадок його банкрутства.

Однак такі унікальні умови суперечили справедливій конкуренції. Адже всі українські банки, окрім Ощаду, вже давно є членами ФГВФО та гарантують своїм клієнтам єдину суму компенсації у 200 тис. грн. Тож фінустанова фактично купувала собі клієнтів за допомогою свого ексклюзивного статусу.

Після приєднання до ФГВФО Ощад та інші банки України опиняться в рівних умовах, а боротися за конкурентів фінустанові доведеться традиційними методами. У Ощаду з’явиться реальна мотивація працювати над рівнем сервісу, інвестувати у рекламу та підвищувати кваліфікацію свого персоналу.

Окрім того приєднання Ощаду до Фонду гарантування є першим кроком до приватизації державного банку. А у приватизації Ощадбанк зараз дуже зацікавлений, оскільки вона відкриває широкі можливості для дофінансування. Вже зараз стати інвестором Ощаду зголосився Європейський банк розвитку та реконструкції. Однак грошей від іменитої фінустанови Ощад не отримає доки не завершить процедуру приватизації.

Варто зазначити, що відсутність 100% гарантії на вклади клієнтів Ощаду – зовсім не привід впадати в паніку. Згідно з тим же законом №5542-1, який днями схвалили парламентарі, під час дії військового стану для клієнтів всіх банків України діє 100% гарантія на вклади. До того ж сума гарантування ФГВФО одразу ж після війни буде збільшена до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. грн.

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